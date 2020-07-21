شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: الجلسات القادمة 16 اغسطس بسبب انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال الجلسة العامة اليوم الثالثة واعلن ان الجلسات الاقدمة ستعقد يوم 16 اغطسطس واضاف عبد العال كنا نتوى ان نعقد الجلسات لقادمة فى موعد قريب لكننا وجدنا ان انتخابات مجلس الشيوخ ستعقد يوم 11و12 اغسطس والنواب هيكونوا مشغولين بها ولذلك سيكون الانعقاد يوم 16 اغسطس

وكان مجلس النواب عقد اليوم ثلاث جلسات الجلسة الاولى ووافق فيها على مد حالة الطوارىء كما وافق على ع12 مشروع قانون بصفة نهائية

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ثم عقد الجلسة السرية التى عقدها المجلس والتى وافق فيها على ارسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات

ثم عقد جلسة ثالثة وافق فيها على 3 مشروعات قوانين