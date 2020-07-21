مجلس النواب يبدأ الجلسة العامة الثالثة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس النواب الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال الجلسة الثالثة للبرلمان اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات.
ويأتى انعقاد الجلسة عقب انتهاء الجلسة السرية التى عقدها المجلس، والتى وافق فيها على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى العربى، ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
وكان المجلس عقد جلسته الأولى صباح اليوم، ووافق فيها على مد حالة الطوارئ، كما وافق على عشرة مشروعات قوانين بصفة نهائية.
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