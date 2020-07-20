رخصت فقط لرحلات العالقين.. مصر “تغلق” حدودها في وجه المغرب

أعلنت مصر إغلاق حدودها في وجه الرحلات السياحية القادمة من المغرب نتيجة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، وتفعيلا لمبدأ المعاملة بالمثل بعد الخطوة السابقة للمغرب، والمتمثلة في إغلاق حدوده للحد من انتشار الجائحة.

وعلم “اليوم 24” من مصدر جيد الإطلاع أن السلطات المصرية ألغت رحلة تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مبرمجة يوم غد الثلاثاء بداية من العاشرة صباحا انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي في اتجاه مطار القاهرة الدولي، ورحلة ثانية كانت مبرمجة يوم الخميس المقبل.

وشدد المصدر ذاته على كون السلطات المصرية رخصت فقط لرحلتي إعادة المغاربة العالقين في مصر، وذلك يومي الثلاثاء والخميس.