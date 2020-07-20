القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مسؤولون ديمقراطيون أميركيون، في رسالة إلى قائد الشرطة الفدرالية، كريستوفر راي، يوم الثلاثاء الماضي، قرروا نشرها، يوم الإثنين، إن الكونغرس الأميركي، "يتعرض على ما يبدو لحملة تضليل" مصدرها الخارج، معربين عن "قلقهم البالغ"، إزاء هذه الجهود التي تهدف في رأيهم إلى التأثير في الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل.
وأبلغت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، وثلاثة من زملائها، قبل أسبوع، هذا القلق إلى راي، طالبين منه في رسالة، أن يعلم أعضاء الكونغرس بالموضوع قبل العطلة البرلمانية في آب/ أغسطس.
وأشارت بيلوسي وزملاؤها في رسالتهم، إلى "تهديدات محددة وخطيرة ومستمرة"، دون تفاصيل إضافية، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وكتب المسؤولون الديمقراطيون: "نحن قلقون بشدة، وخصوصا لأن الكونغرس يتعرض على ما يبدو لحملة تدخل أجنبي منظمة تهدف إلى نشر معلومات غير دقيقة بهدف التأثير في نشاط الكونغرس، والنقاش العام والانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر".
وأرفقوا رسالتهم بوثيقة تتضمن معلومات سرية، وفق "فرانس برس".
وأجمعت أجهزة الاستخبارات الأميركية، على اتهام روسيا، بالتدخل في آخر انتخابات رئاسية في 2016 والتي أوصلت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الأمر الذي نفته موسكو.
وبداية العام، تحدث مسؤولون في الاستخبارات عن تدخلات روسية إضافية في حملة 2020، خلال جلسة كان ينبغي أن تبقى سرية، لكن مضمونها سُرِّب لوسائل الإعلام.
من جهته، أشار كريستوفر راي بداية تموز/ يوليو إلى "حملة تأثير خبيثة من جانب الصين" في السياسة الأميركية، مؤكدا أن لبكين "تفضيلات" في الانتخابات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون ديمقراطيون أميركيون: "تهديدات خطيرة ومستمرة" بشأن الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.