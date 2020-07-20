القبض على رجل يُشتبه بأنه قتل ابنته وألقى جثّها لسنوات في بئر بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألقت الشرطة الفلسطينية والمخابرات العامة، يوم الإثنين، القبض على رجل من الخليل، يُشتبه بأنه قتل ابنته قبل حوالي 9 سنوات، ورماها في بئر مياه، قرب منزله.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، إن "الشرطة قد تلقت الليلة الماضية (ليلة الأحد)، بلاغا من قِبل أحد المواطنين مفاده عثوره على جثة داخل بئر قديم للمياه بمدينة الخليل، وعلى الفور تحركت الشرطة والنيابة العامة والدفاع المدني للمكان لانتشال الجثة، والوقوف على ملابسات الواقعة".

وأضاف ارزيقات: "خلال عملية جمع الاستدلالات، تبين أن الجثة تعود لفتاة من مواليد 1987، وأُلقيت بالبئر قبل مدة طويلة، وبناء على ذلك، فقد قامت الشرطة والمخابرات العامة صباح هذا اليوم (الإثنين) بإلقاء القبض على المشتبه به بقتل هذه الفتاة، وهو والدها".

وأكد ارزيقات توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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ولاحقا، أصدر النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، قرارا بمنع نشر أي تصريحات أو أخبار تتعلق بقضية المرحومة نورة السعيد من محافظة الخليل، لحين اكتمال التحقيقات التي سيتم الإعلان عن نتائجها، بعيدا عن كل التحليلات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهاب المستشار الخطيب، بوسائل الإعلام كافة "عدم إجراء أي مقابلات صحافية مع الطفل ابن المرحومة كون ذلك يشكل مخالفة لأحكام المادتين29 و32 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، والمادتين 2 و27 من قرار بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني، والمادة 22 من قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية".

ودعا النائب العام المواطنين ووسائل الإعلام، إلى "ضرورة عدم تعريض الأطفال للخطر والمساس بحياتهم الخاصة ونشر صورهم، كون ذلك محميا بموجب القوانين الفلسطينية، والالتزام بعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية".