شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مالي تسجل «صفر» إصابات والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات الصحية في مالي، أمس، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الوباء في البلاد مارس الماضي.
واستقر عدد المصابين بالفيروس بذلك عند 2475 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 121 حالة وفاة.
وأشارت المصادر إلى تعافي 1851 مصاباً من الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. مالي تسجل «صفر» إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.