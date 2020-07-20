شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مالي تسجل «صفر» إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في مالي، أمس، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الوباء في البلاد مارس الماضي.

واستقر عدد المصابين بالفيروس بذلك عند 2475 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 121 حالة وفاة.

وأشارت المصادر إلى تعافي 1851 مصاباً من الفيروس.