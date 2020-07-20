شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 627 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، و 50 حالة وفاة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 28924 شخصاً، مشيراً إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 88402 إصابةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 4352 حالة وفاة.

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