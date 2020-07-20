فرض حظر التجول بولاية سودانية إثر اشتباكات قبلية

فرضت حكومة ولاية غرب دارفور غربي السودان، الإثنين، فرض حظر التجول في بلديتي "الجنينة" و"بيضة" لاحتواء اشتباكات قبلية دامية استمرت طوال يومين.



وقالت الولاية في بيان صحفي، إن "حظر التجول جاء تعزيزاً للسكينة والطمأنينة والسلامة العامة بعد الأحداث التي شهدتها أحياء الجبل بمدينة الجنينة".

تشهد مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور منذ الأحد، اشتباكات دامية طرفها قبيلة المساليت ذات الجذور الأفريقية، مع القبائل العربية، بسبب شجار بين مجموعة من منسوبي القبيلتين، وخلفت 10 قتلى على الأقل، وعشرات الجرحى وفق إحصائية غير رسمية.

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وقال شهود لـ"الخليج 365" إن قوات من الجيش السوداني انتشرت في طرقات مدينة الجنينة فور فرض حظر التجول، ووضعت ضوابط مشددة لوقف أعمال العنف.

وشمل قرار حظر التجول، الإغلاق الكامل للأسواق ومنع كافة التجمعات، بينما استثنى القرار الكوادر الصحية والعاملين في قطاع الكهرباء والمياه.

وفي أكتوبر الماضي شهدت الجنينة اشتباكات مماثلة بين القبائل العربية والمساليت، أدت لمقتل 42 شخص ونزوح نحو 30 ألف شخص وفق الأمم المتحدة.