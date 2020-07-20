البرهان يتسلم رسالة من أفورقي بشأن التعاون العسكري

تسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الإثنين، رسالة خطية من الرئيس الأريتري إسياس أفورقي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، في مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها.



وبعث أفورقي رسالته عبر رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الأريترية الفريق فيلبوس ولد يوهانس، الذي التقى البرهان ضمن زيارته للسودان مترأساً وفد رفيع المستوى.

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وطبقاً لبيان مجلس السيادة السوداني، فقد حضر لقاء البرهان ورئيس الأركان الأريتري ببيت الضيافة في الخرطوم، مدير جهاز المخابرات السوداني الفريق أول ركن جمال عبدالحميد ونائب رئيس هيئة الأركان للإمداد السودانية الفريق الركن مجدي إبراهيم إلى جانب سفير أسمرا بالخرطوم.

ووجه البرهان، قيادات المؤسسات العسكرية في البلدين لاغتنام الفرص المتاحة لتطوير العلاقات في مجالات التعاون العسكري والأمني لمجابهة التحديات المشتركة، وخلق مناخ ملائم للتعاون في المجالات الأخرى لأجل تحقيق تطلعات شعبي البلدين.

وفي نهاية يونيو الماضي، أجرى أفورقي ثاني زيارة له إلى السودان عقب عزل عمر البشير، بينما قام كبار المسؤولين في الخرطوم بزيارة أسمرا، في مؤشر قوي لإزدهار علاقات البلدين التي كانت متوترة في آخر عهد النظام البائد.