انت الان تتابع الداخلية التركية: القضاء على 3 مسلحين من منظمة حزب العمال الكردستاني في عملية أمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الاثنين القضاء على ثلاثة مسلحين من منظمة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) بعد إطلاق عملية (يلدريم-2 جيلو) بولاية (هكاري) جنوب شرقي البلاد.
واوضحت الوزارة في بيان ان قيادة قوات الدرك في (هكاري) أطلقت العملية في وقت متأخر من ليلة الأحد - الاثنين ضد منظمة (بي كا كا) الانفصالية بهدف القضاء على مسلحيها بالمنطقة.
وأضافت أن العملية المدعومة بغطاء جوي انطلقت بمشاركة 1106 عناصر من قوات المهام الخاصة في الدرك والشرطة.
وشددت على عزم قوات الأمن على مواصلة عملياتها حتى القضاء على الإرهاب كليا بالبلاد.
ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإنفصالية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية التركية: القضاء على 3 مسلحين من منظمة حزب العمال الكردستاني في عملية أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.