انت الان تتابع الداخلية التركية: القضاء على 3 مسلحين من منظمة حزب العمال الكردستاني في عملية أمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الاثنين القضاء على ثلاثة مسلحين من منظمة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) بعد إطلاق عملية (يلدريم-2 جيلو) بولاية (هكاري) جنوب شرقي البلاد.

واوضحت الوزارة في بيان ان قيادة قوات الدرك في (هكاري) أطلقت العملية في وقت متأخر من ليلة الأحد - الاثنين ضد منظمة (بي كا كا) الانفصالية بهدف القضاء على مسلحيها بالمنطقة.

وأضافت أن العملية المدعومة بغطاء جوي انطلقت بمشاركة 1106 عناصر من قوات المهام الخاصة في الدرك والشرطة.

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وشددت على عزم قوات الأمن على مواصلة عملياتها حتى القضاء على الإرهاب كليا بالبلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإنفصالية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.