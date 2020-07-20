شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك سلمان يتلقى اتصالات هاتفية من قادة عدة دول للاطمئنان على صحته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالات هاتفية من قادة عدة دول للاطمئنان على صحته بعد دخوله للمستشفى إثر وعكة صحية تعرض لها في وقت مُبكر من اليوم الإثنين.



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وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن ملك البلاد تلقى اتصالات هاتفية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضافت الوكالة، أن الملك سلمان ”شكر قادة الدول الذين اتصلوا به“، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل عن حالته الصحية.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن فجر اليوم الإثنين، دخول الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض؛ لإجراء بعض الفحوص جراء وجود التهاب في المرارة.