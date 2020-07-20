شكرا لقرائتكم صواريخ في الهواء..شاهد لحظة القصف الإسرائيلي على سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تزامناً مع الإعلان عن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع لنظام الأسد وميليشيا حزب الله في سوريا، مساء الاثنين، نشرت وسائل إعلام موالية للأسد مقطع فيديو قالت إنه للحظة القصف الإسرائيلي على العاصمة دمشق وتصدي الدفاعات الجوية للصوراريخ.

ويظهر الفيديو لحظة انفجار الصاروخ الإسرائيلي في السماء.

وكانت غارات إسرائيلية قد ضربت، مساء الاثنين، مواقع لقوات النظام السوري وميليشيات إيران في العاصمة دمشق، حيث دوت انفجارات عنيفة تزامناً مع تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لعدد من تلك الصواريخ، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن عدة صواريخ إسرائيلية ضربت المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق، دون أن تتمكن الدفاعات الجوية التابعة للنظام من إسقاط تلك الصواريخ، رغم انطلاقها من 3 اتجاهات في ازرع والسويداء والقنيطرة جنوب سوريا.

في السياق، أيضاً، أعلن مراسل "العربية" عن وقوع غارات أخرى في كل من درعا والقنيطرة جنوب سوريا أسفرت عن إصابات.

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كما كشف عن أن مروحيات إسرائيلية شاركت في القصف، موضحاً أن الغارات الإسرائيلية استهدفت تموضعاً إيرانياً جنوب العاصمة، ومنظومات للدفاع الجوي التابعة للنظام.

في المقابل أعلنت إسرائيل أن القصف جاء رداً على عملية وشيكة كانت ستستهدفها انطلاقاً من سوريا.

نقلا عن وسائل إعلام تابعة للنظام

أنباء عن مقتل جنرال إيراني

ووردت أنباء عن مقتل جنرال إيراني في الغارات الإسرائيلية التي ضربت سوريا.

وأضافت مصادر أن غارات إسرائيل استهدفت غرفة عمليات لضباط إيرانيين وحزب الله في البلاد.

إلى ذلك أفاد سكان محليون بسماع دوي انفجارات عنيفة جداً في العاصمة دمشق.

كما أشارت مصادر المرصد، إلى أن الانفجارات كانت عنيفة، وأسفرت عن أضرار مادية في منازل المواطنين البعيدة عن موقع الانفجارات.