الكنيسة الأرثوذكسية والإفتاء يعلنون موقفهم عقب قرار البرلمان بالموافقة على إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الدولة

أثنى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على قرار البرلمان المصري في جلسته التاريخية بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وقال المفتي في بيان له، الاثنين: يجب شرعًا على الشعب المصري أن يقف صفًّا واحدًا أمام هذه التحديات مع قواتنا المسلحة والقيادة السياسية لمواجهة كافة المخاطر التي تهدد أمننا القومي والإقليمي في هذا الظرف الدقيق. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وأضاف أن قواتنا المسلحة كما عهدناها دائمًا هي درع مصر الحامية، التي تهب دائمًا للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن جنودنا البواسل هم في جهاد لحماية مصرنا الحبيبة من كل من تسول له نفسه تهديد أمنها واستقرارها.

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وفي نفس السياق، أكد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ثقة الكنيسة في القيادة السياسية وما تتخذه من قرارات للحفاظ على أمن مصر القومي.

وقال القس بولس حليم – في تصريح لموقع "صدى البلد" - نساند جيشنا العظيم في جميع خطواته للدفاع عن أمن مصر وسلامته، مثمنا الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس الدفاع الوطني، لحماية حدود الدولة المصرية وأمنها القومي.

وأضاف أن الكنيسة تدعم وتساند جيش مصر العظيم، في كل خطواته الرامية إلى الدفاع عن أمن مصر وسلامة أراضيها، داعيا المصريين إلى الالتفاف خلف القيادة السياسية والجيش المصري، خاصة في هذا الوقت الذي يتطلب تكاتف الجميع، في ظل التحديات التى تحيط بالوطن.

ووافق مجلس النواب في جلسة سرية عقدها اليوم الاثنين بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.