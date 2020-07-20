ننشر الجزء الأول من الحركة القضائية لمجلس القضاء الأعلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: ينشر "الخليج 365" تفاصيل الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2020 / 2021. وشمل الجزء الأول من الحركة التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى؛ نواب رئيس محكمة النقض، قضاة محكمة النقض، نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين، قضاة محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية. وجاء تفاصيل الجزء الأول، كالآتي:

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