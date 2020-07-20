65 متعافيًا من كورونا وتسجيل 10 إصابات جديدة بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت مديرية الصحة في السويس عن تعافي 65 مصابًا من فيروس كورونا، اليوم الإثنين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1717 داخل المحافظة.

كما أفادت صحة السويس، في بيان، بإصابة 10 مواطنين بفيروس كورونا، من بين الحالات المشتبه في إصابتها، والتي أجريت لها تحاليل اليوم، وجاءت نتائجها إيجابية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 2020 مصابا.

وجرى حجز المصابين في أقسام العزل بمستشفيات الحميات والصدر والتأمين الصحي والمستشفى العام، مع صرف العلاج للحالات البسيطة لاستكمال علاجها بالعزل المنزلي.

وأوضح بيان لصحة السويس أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات أو بالعزل المنزلي بلغ 144 مصابًا، بينما توفي مصاب كان يعاني من أمراض مزمنة ليرتفع عدد المتوفين إلى 149 متوفيًا.