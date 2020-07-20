لبنان يسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 2905 حالات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية .

وأعلنت وزارة الصحه في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال

الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد، 28 منها من بين المقيمبن، و18 من بين الوافدين اللبنانيين ما يرفع عدد الإصابات إلى 2905 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 41 منذ 21 فيراير الماضي.وبلغ عدد الحالات الحرجة 14 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1562 حالة.كان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 2 أغسطس المقبل ضمنًا.