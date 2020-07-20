عاجل.. قصف جوي إسرائيلي يطال مواقع للقوات السورية في دمشق

نقلت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل مساء اليوم الاثنين، عن المرصد السوري أن

هناك قصف جوي إسرائيلي يطال مواقع للقوات السورية والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق، تزامنا مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من تلك الصواريخ.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فى سماء العاصمة دمشق.