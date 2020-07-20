الملك سلمان يتصدر تريندات العالم بعد دخوله المستشفى

تصدر الملك سلمان، تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل، في مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد دخوله لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وودعا عدد من الفنانين فى الوطن العربى والعالم، بسلامة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بعد نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصى فى الرياض، لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة.

وقال الفنان السعودى عبادى الجوهر، عبر حسابه على تويتر: "اسأل الله أن يحفظ سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيده الله وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

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بينما كتب المطرب عبد المجيد عبد الله: "ألف لا بأس يابو فهد.. نسأل الله له الشفاء العاجل".

فيما كتبت المطربة الإماراتية أحلام: "اللهم اعفِ عن والدنا الغالى الملك سلمان بن عبد العزيز.. يارب يا أرحم الراحمين، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، والدنا الملك سلمان استودعناك الرحمن".

وكتب المطرب الكويتى الكبير عبد الله الرويشد: "الله يحفظك يا ابو فهد".

وكانت وكالة الأنباء السعودية، قالت نقلا عن بيان للديوان الملكى، إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، دخل مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض لإجراء بعض الفحوصات الطبية جراء وجود التهاب فى المرارة.