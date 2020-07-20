وظائف مستشفى الملك فيصل تتصدر تريندات السعودية

تصدرت مستشفى الملك فيصل التخصصي مستشفى البحث العالمي جوجل، في مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن أعلنت عن توفير وظائف شاغرة.
وكشفت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية وإدارية وصحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.
وأكد المستشفى، أن الوظائف متاحة لحملة شهادات
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وأوضح أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:فني غسيل وإزالة البقع (الرياض)، ممثل أول خدمات دعم الأشعة (جدة)، استشاري أمرض الدم وزراعة نخاع العظم (المدينة المنورة)، كبير التقنيين الطبيين (المدينة المنورة)، أخصائي علاج تنفسي (المدينة المنورة).
وأشارت إدارة المستشفى، إلى أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، ادخل على الرابط التالي من هنا.
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