الرئيس الأمريكي: الوضع في شيكاغو أسوأ من أفغانستان

شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع الأمني في مدينة شيكاغو الأمريكية بما هو في أفغانستان في إشارة إلى أعمال العنف التي شهدتها مختلف المدن في البلاد خلال الأيام الأخيرة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، في معرض حديثه عن أعمال العنف في البلاد: "نحن سنتخذ الإجراءات لأننا لن نسمح بأن يحدث ذلك في نيويورك وشيكاغو وفيلاديلفيا وديترويت وبالتيمور... وجميعها يحكمها الديمقراطيون الليبراليون"، مؤكدا

أن السلطات الفدرالية ستتولى تعزيز الأمن هناك.

وفي إشارة إلى المتسببين بالعنف، قال ترامب "إنهم ليسوا محتجين، وإنما فوضوين... هم الذين يكرهون بلادنا"، متهما السلطات المحلية بأنها "خائفة من أؤلئك الأشخاص"، معتبرا أن هذا هو السبب وراء رفضها الموافقة على تدخل السلطات الفدرالية.

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وتابع ترامب قائلا: "وماذا عن شيكاغو؟... هل اطلعتم على الأرقام؟ الكثيرون أصيبوا بالرصاص والكثيرون

قتلوا. وأنا لا أتحدث عن سقوط قتيل أو قتيلين، فكان هناك 18 قتيلا، وأعتقد أنه أكثر من ذلك... هذا أسوأ بكثير مما هو في أفغانستان وهذا أسوأ مما رآه أي واحد على الإطلاق".

وحذر ترامب من أن البلاد "ستتجه إلى الجحيم" في حال تولى منافسه في الانتخابات المقبلة جو بايدن تلك الملفات، مضيفا: "ونحن لن نسمح بأن تتجه إلى الجحيم".

يذكر أن العديد من المدن الأمريكية لا تزال تشهد أعمال عنف منذ اندلاعها بموازاة الاحتجاجات في أعقاب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد في ولاية مينيسوتا في أواخر مايو الماضي.