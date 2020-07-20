محتج يشعل النار في نفسه أمام البرلمان السويسري

أضرم شخص النار في نفسه أمام مبنى البرلمان السويسري في برن، اليوم الاثنين، بعد مظاهرة مناهضة لسياسة اللجوء في البلاد.

وأكدت الشرطة وقوع حادث في بوندسبلاتز حيث أصيب رجل بحروق ونقل إلى المستشفى

وقال متحدث باسم الشرطة "يبدو أن هذا الرجل تسبب في الإصابة بنفسه لكن هذا شيء سننظر فيه".

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وأضاف أن إصابات الرجل الذي لم تحدد هويته لا تشكل خطرا على حياته.

وتم استدعاء المسعفين وخدمات الإطفاء والشرطة إلى المنطقة بعد الحادث الذي وقع في حوالي الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين.

وفي سويسرا، حيث يشكل الرعايا الأجانب وحاملو الجنسية 38 في المئة من 8.6 مليون نسمة، أصبحت الهجرة واللجوء مواضيع مثيرة للجدل.