خادم الحرمين يتلقى اتصالات من أمير الكويت وملك الأردن وملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، اتصالات هاتفية، من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجلالة ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
اطمأنوا فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلين الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره على المشاعر الأخوية الصادقة.
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