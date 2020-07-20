خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من أمير الكويت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين. وقد عبر الملك سلمان عن شكره لأمير الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”. يذكر أن خادم الحرمين كان دخل في وقت سابق الاثنين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، وفق ما أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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