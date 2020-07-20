كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تقوم بتفجير سد شرق البلاد بعد ارتفاع منسوب المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، أنه تم تفجير جزئي لسد على نهر تشو في مقاطعة آنهوي شرق الصين، مع اقتراب منسوب المياه من تسجيل مستوى تاريخي، بسبب تساقط كميات قياسية من الأمطار.

ونقلت وسائل إعلام عن السلطات المحلية، أن هذا الإجراء اتخذ لضمان سلامة السكان الذين يعيشون على ضفاف النهر، ويفترض أن يؤدي التدمير الجزئي للسد الواقع على مسافة 400 كيلومتر شمال غربي شنغهاي، إلى خفض مستوى مياه النهر بنحو 70 سم.

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وقد تسببت زيادة هطول الأمطار خلال الأسابيع الأخيرة، في ارتفاع مفاجئ ومقلق في مستوى مياه نهر يانغتسي وهو أطول أنهار الصين.

وأدت الأمطار الغزيرة منذ يونيو، إلى حدوث فيضانات في مناطق شاسعة في وسط البلاد وشرقها. وأحصت الحكومة حتى الآن 141 ضحية بين قتيل ومفقود، وتضرر 28 ألف مسكن ونحو 38 مليون نسمة بدرجات متفاوتة.