عمدة الجزيرة الخضراء قلق من استمرار إغلاق المغرب لحدوده

عبر خوصي إغناسيو لاندالوس، عمدة الجزيرة الخضراء، عن قلقه من استمرار إغلاق المغرب لحدوده بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح المسؤول الأندلسي، وفق ما كشفته وكالة “أوروبا بريس”، أنه سيجتمع بأرنتشا غونزاليس، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، لمناقشة مجموعة من المواضيع، بينها فتح المغرب المحتمل لحدوده.

وشدد المصدر ذاته على كون مدينة الجزيرة الخضراء تضررت كثيرا من إغلاق المغرب لحدوده على اعتبار العدد الكبير من المهاجرين المغاربيين، الذين يعبرون المدينة خلال الصيف لقضاء العطل رفقة عائلاتهم.