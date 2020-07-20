عبر خوصي إغناسيو لاندالوس، عمدة الجزيرة الخضراء، عن قلقه من استمرار إغلاق المغرب لحدوده بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وأوضح المسؤول الأندلسي، وفق ما كشفته وكالة “أوروبا بريس”، أنه سيجتمع بأرنتشا غونزاليس، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، لمناقشة مجموعة من المواضيع، بينها فتح المغرب المحتمل لحدوده.
وشدد المصدر ذاته على كون مدينة الجزيرة الخضراء تضررت كثيرا من إغلاق المغرب لحدوده على اعتبار العدد الكبير من المهاجرين المغاربيين، الذين يعبرون المدينة خلال الصيف لقضاء العطل رفقة عائلاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عمدة الجزيرة الخضراء قلق من استمرار إغلاق المغرب لحدوده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.