منظمة الصحة العالمية: "إيبولا" بات خارج السيطرة في الكونغو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافيّ افتراضيّ، من مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف، يوم الإثنين، أن انتشار فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أصبح خارج السيطرة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، خلال المؤتمر الصحافي إن "عدد الإصابات بإيبولا غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 60 حالة".

وأضاف رايان أن "إقامة الجنازات أمر يبعث على القلق فيما يتعلق بانتشار المرض".

وأوضح أنه "جرى رصد 3 حالات أخرى مطلع الأسبوع الجاري، ليصل الإجمالي إلى 56 إصابة مؤكدة، مع 4 حالات مشتبه بها في التفشي الذي أعلن عنه الشهر الماضي في الإقليم الاستوائي في البلاد".

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وأفاد مسؤول منظمة الصحة العالمية بأن "المرض نشط وليس تحت السيطرة"، مشيرا إلى طقوس الدفن كسبب للقلق من استمرار انتشار الإصابات.

وفي 1 حزيران/ يونيو 2020، تم الإعلان عن التفشي الجديد لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو الـ11 من نوعه منذ عام 1976.

وسبق أن وجهت منظمة الصحة العالمية نحو 70 خبيرا إلى البلاد لردع انتشار الفيروس، وذلك بعد أن أكدت في أيار/ مايو 2020 الانتصار على تفشي إيبولا للمرة العاشرة.