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يوفنتوس يحدد خليفة كريستيانو

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي بصدد تأمين مرحلة ما بعد رحيل نجمه، البرتغالي ، عن صفوفه.

ويمتد عقد رونالدو صاحب الـ35 عاما مع يوفنتوس، حتى صيف 2022، حيث انضم له قادما من في صيف 2018.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مستقبل رونالدو مع يوفنتوس ليس واضحا، بالنسبة لمسؤولي السيدة العجوز، وبالتالي بدأوا في البحث عن بديل قوي له.

وأشار التقرير إلى أنه في حال رغبة رونالدو في الرحيل، وإنهاء مسيرته مع يوفنتوس قبل نهاية عقده، سيتم التفاوض مع السنغالي ساديو ماني، نجم الإنجليزي، للانتقال إلى صفوف البيانكونيري.

ويقدم ماني مستويات رائعة في "آنفيلد"، حيث قاد ليفربول لاستعادة لقب ، بالإضافة إلى تحقيق 3 بطولات أخرى، وهي ، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

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