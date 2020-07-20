عدوان إسرائيلي على مواقع في دمشق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية ("سانا")، أن الدفاعات الجوية تصدّت، مساء اليوم، الإثنين، لعدوان إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق.

وذكرت "سانا" في نبأ عاجل أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام السوري، تصدت لـ"أهداف معادية في سماء العاصمة دمشق".

وأضافت لاحقًا أن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي نفذ بالصواريخ من فوق منطقة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل".

كما ذكرت الوكالة الرسمية أن "الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي وتسقط عددًا منها في سماء دمشق".

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ولفتت التقارير إلى أن العدوان الإسرائيلي استهدف مواقع في جنوب وجنوب غرب العاصمة السورية، دمشق، من بينها محيط مطار دمشق الدولي. وأشارت إلى أن القصف تم من مقاتلات إسرائيلية حلقت على علو منخفض في منطقة طبرية.

فيما ذكرت تقارير أن العدوان الإسرائيلي تفذ عبر هجمتين منفصلتين استهدفت الأولى مواقع في محيط العاصمة دمشق، منها المطار ومنطقة الكسوة، فيما استهدفت غارة أخرى مواقع حدودية جنوبي سورية.

وفي هذا السياق، قال المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام، إن "حزب الله اللبناني يعمل على تعزيز بنيته التحتية في الجولان عبر استخدام عمال مدنيين سوريين في قرية خضر في الجزء المحرر من الجولان".

وهذا أول اعتداء إسرائيلي في سورية منذ أربعة أسابيع، عندما قصفت مواقع في ريف حماة وتل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور، بحسب ما أعلنت التلفزيون الرسمي السوري حينها.

وشنت إسرائيل عشرات الضربات خلال الشهور القليلة الماضية على ما يشتبه أنها أهداف إيرانية منتشرة في أنحاء سورية، واعترفت بمسؤوليتها عن الكثير من الهجمات، مشددة على أن الوجود الإيراني يُعد تهديدا إستراتيجيا لها.