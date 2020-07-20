إنتر ميلان يسعى لإبرام صفقة من تشيلسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع أحد لاعبي تشيلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" فإن إنتر ميلان بعد شراء المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن ريال مدريد، يتطلع لتعزيز الجبهة اليسرى، من خلال ضم إميرسون بالميري ظهير تشيلسي.
وأضافت أن إنتر ميلان توصل إلى اتفاق مع إميرسون، حيث يريد اللاعب العودة إلى بلده إيطاليا، إلا أن النيراتزوري لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع إدارة البلوز.
وتابعت أن الناديين لم يتفقا على قيمة اللاعب، حيث يأمل بيبي ماروتا المدير التنفيذي للإنتر، الحصول على تخفيض، خاصة وأن تشيلسي يطلب الحصول على 30 مليون يورو.
ونوهت الصحيفة أن أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان، لا يتوقع أي خدمة أو تنازل من النادي الإنجليزي.
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