«التيار التونسي» يطالب الفخفاخ بالتنحي من منصبه

تونس ـ د ب أ: طالب حزب التيار الديمقراطي في تونس، الشريك في الحكم أمس رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ بالتنحي من منصبه وتفويض صلاحياته الى أحد الوزراء على خلفية شبهة تضارب المصالح المتعلقة به. وقال الحزب في بيان نشره امس إن موقفه يأتي بعد إطلاعه على التقارير الأولية للهيئات الرقابية بشأن شبهة تضارب المصالح للفخفاخ. ويطالب التيار الديمقراطي ، وهو مكون رئيسي في الائتلاف الحكومي المستقيل، الفخفاخ بأن يفوض صلاحياته إلى أحد الوزراء والتفرغ لمواجهة مصيره مع القضاء.وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن إحالة تقرير إلى القضاء يتضمن وثائق ومؤيدات ترتبط بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من الشركات يملك رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مساهمات فيها.وكان الفخفاخ أعلن استقالته من منصبه يوم 15 من الشهر الجاري، ما يعني استقالة حكومته بأكملها، بعد أن كانت أحزاب في الحكم والمعارضة تقدمت بلائحة لوم لسحب الثقة منه في البرلمان.وتتولى الحكومة الحالية مهمة تصريف أعمال مع بدء مشاورات سياسية جديدة يقودها الرئيس قيس سعيد لاختيار مرشح بديل بهدف تشكيل حكومة جديدة في مدة لا تتجاوز نهاية أغسطس المقبل.