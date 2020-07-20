بالصور.. انفجار بمنظومة الاوكسجين داخل مستشفى الزهراء

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افاد مصدر امني، الاثنين، بأن انفجارا بمنظومة الاوكسجين حدث داخل مستشفى الزهراء في واسط، مشيرا الى ان فرق الدفاع المدني تدخلت.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق نشب بكرفان يحوي بداخله منظومة للاوكسجين داخل المركز مخصص لمعالجة المصابين بفايروس كورونا الذي تم افتتاحه من قبل العتبة الحسينية المقدسة قبل عدة ايام والذي يضم 100سريرا".
واضاف المصدر ان "ذلك ادى الى اصابة اثنين من موظفي المستشفى"، لافتا الى انه "تم استدعاء خبير الادلة التحقيق بأسباب ذلك الانفجار".
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