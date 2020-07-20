اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن مقتل منتسب في الحشد واصابة ستة اخرين بانفجار عبوة ناسفة في المقدادية.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قواتنا الامنية تواصل تطهير الأراضي من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، وخلال دخول قوة من هندسة محور ديالى الحشد الشعبي في قضاء المقدادية بالتحديد قرية بابلان ضمن قاطع نداء ديالى لغرض فتح طريق جديد، انفجرت عبوة ناسفة".

وأضافت "أدت العبوة الى استشهاد مقاتل وجرح ٦ آخرين، تم نقلهم للمستشفى".