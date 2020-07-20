سرت خط أحمر.. هل قرأ أردوغان الرسالة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "سرت خط أحمر لن نسمح بالمساس به"،.. تحذير شديد أطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فهل قرأ أردوغان وذيوله الرسالة؟ فبأي اللغات يفهم حاكم تركيا قضية الأمن والسياسة؟ تقدير موقف أوروبي يكشف أطماع أردوغان في شمال أفريقيا وزير دفاع أردوغان بالدوحة.. 4 دلائل تكشف مأزق تحالف الشر‎ تحمل مدينة سرت الليبية دلالة رمزية واستراتيجية مهمة لمصر وأمنها القومي، حيث كانت معقلا لتنظيم داعش الإرهابي في شمال أفريقيا، حتى حررها الجيش الليبي مطلع العام الجاري، ويريد أردوغان عودتها "إرهابية"، ولكن له بالمرصاد ليبيا بقبائلها وجيشها، وفي القلب مصر العروبة التي لن تسمح بتمدد وإرهاب تركيين.

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