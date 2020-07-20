انت الان تتابع بوتين يوقع على قانون جديد لدعم الشركات المتضررة من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة من القوانين تطال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من روسيا، ومن أبرزها قانون حول تأجيل سداد ديون الشركات المتضررة من جائحة كورونا.

وتم نشر مجموعة القوانين، اليوم الاثنين، على البوابة الحكومية للقوانين والتشريعات.

بالإضافة للشركات المتضررة من أزمة كورونا شمل القانون المتقاعدين الذين تأخروا عن سداد أقساط قروضهم.

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وبموجب القانون الجديد يمكن للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من خطة لتأجيل سداد ديون لمدة عام واحد حتى أغسطس 2021 لديون متأخرة في حدود 15 مليون روبل، مثل الضرائب والرسوم وأقساط التأمين والقروض.

ويتوجب على الشركات المتضررة تقديم طلب قبل حلول أكتوبر المقبل للاستفادة من الميزة. وسيتم وضع جدول لسداد الديون يتوجب على الشركة الالتزام به.