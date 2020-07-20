"الصحة العالمية" : أخبار جيدة بشأن نتائج المرحلة الاولى للقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

أكدت منظمة الصحة العالمية أن نتائج المرحلة الاولى التى تجاوزها لقاح جامعة اكسفورد المضاد لفيروس كورونا جيدة ومبشرة خاصة فيما يتعلق بتكوين الاجسام المضادة وذلك بالنسبة لمن حصلوا على جرعة معززة من اللقاح وأعمارهم بين 18 عاما و 50 عاما.



وقال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ في المنظمة خلال مؤتمر صحفى اليوم بجنيف: "إن معظم هؤلاء لم يعانوا من صداع أو أعراض جانبية".

غير أن التحدى سيكون ممثلا فى ضمان انتاج ما يكفى لكل العالم .

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وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس: إن "ضمان نفاذ الجميع والفقراء بشكل خاص الى اللقاح وتوزيعه بعدالة يتطلب ارداة سياسية للقادة".

وأكد ان ضمان وصول اللقاح للجميع هو الطريق للقضاء على الوباء .غير أنه أعرب عن قلقه من أن بعض الدول "لم يسمها" تتخذ اتجاها معاكسا .

وحث تيدروس الدول على الا تقف فى انتظار اللقاح وان تستمر فى استخدام الادوات المتاحة والتي أثبتت فعالية فى مكافحة الفيروس والسيطرة عليه ممثلة فى اجراء اختبارات الكشف عن الفيروس وعزل الحالات المصابة واقتفاء أثر المخالطين .كما أعرب عن قلق المنظمة ازاء السكان الاصليين خاصة فى امريكا اللاتينية، مشيرا الى انهم عرضة أكبر لخطر فيروس كورونا بسبب صعوبة وصولهم للخدمات الصحية .