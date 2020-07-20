هاشتاج«#كلنا_الجيش_المصري» يتصدر «تويتر».. وأحمد موسي: «الكلاب والخونة ولائهم للدولة التركية»

أعلن مجلس النواب، الموافقة خلال الجلسة العامة السرية التي عقدت مساء اليوم الأثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين (510) نائبا، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وتصدر هاشتاج « #كلنا_الجيش_المصري» موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» بعد موافقة البرلمان على على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

بدوره، قال الإعلامي أحمد موسى، إن البيان الصادر عن مجلس النواب، بتفويض الرئيس السيسي والقوات المسلحة؛ للتعامل مع ما يهدد مصر من ليبيا لا يحتاج إلى شرح، مؤكدا «100 مليون مصري وراء الرئيس السيسي والجيش المصري».

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «نعيش في مرحلة تاريخية وكاشفة، وكلنا خلف القوات المسلحة وقرارات الدولة، خاصةً أن جميع القرارات بعد موافقة جلسات لمجلس النواب»، موضحا أن أعداء مصر واضحون للعيان، وهم جماعة الإخوان الإرهابية. حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وأشار أحمد موسى، أن جماعة الإخوان بدأت في مواجهة بلدنا، وتم حشدهم في جماعات في ليبيا لمهاجمة مصر، لافتا إلى أن الإخوان يساندون الجيش التركي على حساب وقواتنا المسلحة.

ونوه أحمد موسى، بأن مصر تتعرض لحرب إعلامية كبيرة من حوالي 15 قناة و200 موقع إخباري تعمل ليل نهار لتشويه صورة الدولة؛ محذرا الشعب من الحروب النفسية.

ولفت أحمد موسى، إلى أنهم يحاولون أن يشوهوا وعي المصريين وتشكيكهم في الجيش، قائلًا «نخلي بالنا من الحرب النفسية اللي اشتغلت من دلوقتي وقبل دلوقتي».

عرض موسى، مقاطع فيديو لعدد من الإعلاميين الإرهابيين الهاربين أمثال معتز مطر، ومحمد ناصر، وزوبع، وهم يحرضون على الجيش المصري والمصريين، ويناصرون أردوغان والسراج.

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وأضاف موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «نعيش في مرحلة تاريخية وكاشفة، وكلنا خلف القوات المسلحة وقرارات الدولة، خاصة أن جميع القرارات تمت الموافقة عليها بعد جلسات لمجلس النواب»؛ موضحا أن أعداء مصر واضحون للعيان، وهم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار أحمد موسى، إلى أن البيان الصادر عن مجلس النواب، بتفويض الرئيس السيسي والقوات المسلحة للتعامل مع ما يهدد مصر لا يحتاج إلى شرح؛ مؤكدا «100 مليون مصري وراء الرئيس السيسي والجيش المصري». حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وقال أحمد موسى «اه يا كلاب يا خونة، ولائكم للدولة التركية»؛ ردًا على الإعلاميين الخونة الذين أعلنوا دعمهم وولاءم إلي الدولة التركية.

ودعا أحمد موسى، المصريين إلي المشاركة في هاشتاج «كلنا الجيش المصري لدعم قرارات مصر والمصريين».

أعلن مجلس النواب، الموافقة خلال الجلسة العامة السرية التي عقدت مساء اليوم الأثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين (510) نائبا، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وجاء الجلسة عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، وذلك مساء الإثنين الموافق 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى العربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وشهدت الجلسة السرية، استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.