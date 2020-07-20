طنجة.. حريق ضخم بأحد مستودعات المتلاشيات – صور

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شب حريق ثاني، قبل قليل، بطنجة في إحدى المستودعات المخصصة للمتلاشيات الموجودة على مستوى منطقة بوخالف.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن عناصر الوقاية المدنية تسارع الزمان في هذه اللحظات من أجل السيطرة على الحريق، الذي يجهل لحدود اللحظة أسباب اندلاع الحريق.
ويأتي حريق منطقة بوخالف على بعد ساعات من اندلاع حريق آخر في الغابة الديبلوماسية بالقرب من المستشفى الميداني، المستقبل لحالات كورونا.
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