عاجل.. 326 حالة إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 326 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة بالممكلة 17562 حالة أي معدل 48.7 لكل مائة ألف نسمة.

وأكدت الوزارة ف تصريحها اليومي أن 298 حالة تم اكتشافها بتتبع المخالطين، فيما توزعت حالات الإصابة بين 10 جهات في مقدمتها طنجة تطوان الحسيمة التي سجلت بها 181 حالة منها 167بطنجة أصيلة، و8 بالفحص أنجرة، و2 شفشاون و1 بكل من المضيق والحسيمة و2 بتطوان.

بالمقابل سجلت جهة فاس مكناس 64 حالة منها 59 بفاس 3 مكناس و2 مولاي يعقوب، فيما سجلت الدار البيضاء 48 كلها بالدار البيضاء الكبرى، كما سجلت مراكش أسفي 15 حالة موزع بين 13 بمراكش وواحدة بكل من إقليمي السراغنة والرحامنة.

كما سجلت الرباط سلا القنيطرة 5 حالات جديدة منها 2 بكل سيدي قاسم وواحدة بسيدي سليمان، وواحدة بالرباط، وواحدة بتمارة، كما سجلت جهة الشرق 2 حالات إصابة واحدة ببركان والأخرى بكرسيف، فيما سجلت العيون الساقية المحراء 3 حالات كلهم بالعيون، فيما سجلت الداخلة 3 حالات كلهم بالداخلة، وسجل إقليم خنيفرة 2 حالت إصابة، كما سجل إقليم كلميم حالة واحدة.

كما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، و211 حالة تعاف ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 15132حالة.