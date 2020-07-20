شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: «مسبار الأمل» مصدر إلهام للشباب الإماراتي والان مع التفاصيل

الإثنين 20 يوليه 2020 هنأ مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، دولة الإمارات، على إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ. وكتب بومبيو في تغريدة على «تويتر»: تهانينا لدولة الإمارات على إطلاق مسبار الأمل.

فخور بأن الخبرة الأمريكية في وكالة ناسا والجامعات الأمريكية دعمت أول دولة عربية للانضمام إلى مجموعة المريخ الفضائية". وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في أن تشكل تجربة إطلاق المسبار إلهاماً للشباب الإماراتي، تماماً كما ألهم نيل أرمسترونغ الأمريكيين قبل 51 عاماً، في إشارة إلى مهمة رائد الفضاء الأمريكي الذي هبط على القمر في يوليو 1969.

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