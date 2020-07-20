"طرق دبي" تنفذ حملة تفتيشية على 6 آلاف و500 مركبة أجرة

الإثنين 20 يوليه 2020

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تنفيذها حملة تفتيشية على 6 آلاف و510 مركبات أجرة، التابعة لشركات الامتياز البالغ عددها 7 شركات، من ضمنها مؤسسة تاكسي دبي، إلى جانب معاينة مقار الشركات المشغلة لتلك السيارات، خلال الربع الثاني للعام الجاري، بهدف الوقوف على مدى التزام هذه الشركات بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لمكافحة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا للبيان.



وقال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، إن الهيئة تحرص على تكثيف حملاتها التفتيشية على مختلف وسائل تنقُّل الجمهور في إمارة دبي، خاصة في هذا الظرف الصحي الطارئ الذي يعيشه العالم، وإن الحملات التي تم تنفيذها على مركبات الأجرة تركزت على مدى التزام سائقي مركبات الأجرة بتحميل العدد المصرّح لها من الركاب، ضماناً لتحقيق التباعد الجسدي بين الركاب خلال التنقل، وبلغ عدد المركبات التي خضعت للتفتيش في هذا الشأن 6 آلاف و510 مركبات أجرة أسفرت عن 643 مخالفة تتعلق بعدم تنفيذ هذا الإجراء الوقائي من إجمالي 11 ألف مركبة تديرها شركات الامتياز.

Advertisements

وأضاف أن هذه الحملات لم تقتصر على تفتيش مركبات الأجرة فقط، بل تضمنت زيارات ميدانية لمقرات شركات الامتياز لمركبات الأجرة، للتأكد من التزامها بإجراءات تعقيم مكاتبها ومرافقها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة صحياً ووقائياً، وأن مفتشي إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب قاموا بالتغطية الكاملة لهذه المقرات، نتج عنها رصد التزام كامل للإجراءات كافة.

وأكد البلوشي أن حملات التفتيش التي ننفذها تقع ضمن خطط سنوية واستراتيجية يتم وضعها بشكل دوري وعلى فترات ممنهجة طوال العام، وأن الإدارة تستنفر كل جهودها لمواكبة توجيهات حكومتنا الرشيدة بالعمل الدؤوب على مواجهة تحديات انتشار جائحة كورونا، خاصة مع عودة الحياة الطبيعية وحركة التنقل إلى وضعها الطبيعي في إمارة دبي، ما يستلزم الرقابة المستمرة على أنشطة نقل الركاب.