بافقية يناقش مع وزيرة الهجرة المصرية أوضاع اليمنيين المقيمين بمصر

الإثنين 20 يوليه 2020

ناقش وزير شؤون المغتربين اليمنيين المهندس علوي بافقية مع وزيرة الهجرة المصرية نبيله مكرم، اوضاع اليمنيين المقيمين في مصر، وذلك في اطار المباحثات الموسعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والتي استهدفت مزيد من التعاون بين البلدين في عدد من الملفات الهامة.



وجرى الاتفاق على العمل معا وبالتعاون مع الجهات الرسمية الاخرى لحل اي اشكالية تواجه اوضاع اليمنيين المقيمين بمصر، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

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كما اتفقا على التعاون والاستفادة من التجربة المصرية في التعامل مع الجيلين الثاني والثالث من ابناء المصريين بالخارج، والخطوات التي اتخذت لربطهم بوطنهم الام، وتحصينهم من أية افكار متطرفة وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية بالتعامل مع علمائها وخبرائها بالخارج، من خلال سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع".

وعبر بافقيه عن تقدير الحكومة لما يقدمه الجانب المصري من اهتمام ورعاية لليمنيين المقيمين في مصر .

من جانبها اشارت الوزيرة المصرية الى توجيهات قيادة بلدها بتقديم الدعم والرعاية للمقيمين اليمنين بمصر.. معبرة عن تقديرها لتعاون الحكومة اليمنية بإعادة العالقين المصريين في اليمن بداية الاحداث التي شهدتها اليمن.