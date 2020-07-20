الكويت تعلن حبس ناصر الدويلة مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى الإمارات

الإثنين 20 يوليه 2020

أعلنت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم، حبس عضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، مع دفع غرامة 2000 دينار كويتي في قضية الإساءة إلى دولة الإمارات.



وفي الثامن من يوليو الجاري، قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس الدويلة، سنة مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للسعودية.

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ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر قضائي قوله، إن تأييد حكم حبس ناصر الدويلة يعني أنه بات نافذًا، وأنه سيتم حبسه لحين الطعن به أمام محكمة التمييز وصدور الحكم النهائي، وتسقط الكفالة التي تم فرضها عليه في حكم أول درجة مقابل وقف تنفيذه.

وكانت السلطات الكويتية قد اعتقلت ناصر الدويلة في يونيو 2019، بتهمة الإساءة للسعودية، عقب تغريدات نشرها عبر حسابه في "تويتر"، تطرق فيها إلى السعودية ووصفت بـ "المسيئة للمملكة".