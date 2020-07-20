اخبار العالم

الكويت تعلن حبس ناصر الدويلة مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى الإمارات

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن حبس ناصر الدويلة مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى الإمارات والان مع التفاصيل

الإثنين 20 يوليه 2020

أعلنت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم، حبس عضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، مع دفع غرامة 2000 دينار كويتي في قضية الإساءة إلى دولة الإمارات.

 

وفي الثامن من يوليو الجاري، قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس الدويلة، سنة مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للسعودية.

Advertisements

 

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر قضائي قوله، إن تأييد حكم حبس ناصر الدويلة يعني أنه بات نافذًا، وأنه سيتم حبسه لحين الطعن به أمام محكمة التمييز وصدور الحكم  النهائي، وتسقط الكفالة التي تم فرضها عليه في حكم أول درجة مقابل وقف تنفيذه.

 

وكانت السلطات الكويتية قد اعتقلت ناصر الدويلة في يونيو 2019، بتهمة الإساءة للسعودية، عقب تغريدات نشرها عبر حسابه في "تويتر"، تطرق فيها إلى ووصفت بـ "المسيئة للمملكة".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعلن حبس ناصر الدويلة مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا