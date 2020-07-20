رام الله المحتلة ـ وكالات: بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري منع مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية. وأطلع عباس ، لدى استقباله شكري في مدينة رام الله ،على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة سياسيا ودبلوماسيا لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني الهادف إلى منع قيام إســـرائيل بتنفيذ خطط الضم. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هاتف عباس مساء أمس الاول، وأكد على رفض أية حلول أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن السيسي قوله إن أي الحلول الأحادية « ستؤدي إلى تأجيج الصراع وخلق عدم الاستقرار في المنطقة».وجدد الرئيس المصري، التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية. ميدانيا، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مدينة جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية . ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) عن مصادر فلسطينية قولها إن شابا أصيب بالرصاص الحي في الساق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومخيمها، واعتقالها لأسيرين محررين.وأضافت أن «قوات الاحتلال احتجزت شابا لساعات، واعتدت عليه بالضرب قبل أن تخلي سبيله». وأشارت إلى أن قوات الاحتلال دمرت حاجز المحبة التابع لقوى الأمن الفلسطينية عند مدخل جنين الجنوبي، الذي أقيم من قبل لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس «كورونا» .
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال فـي جنين فلسطين ومصر تبحثان خطط الضم الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.