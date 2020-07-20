العاهل السعودي فـي مستشفى لإجراء فحوصات

الرياض ـ رويترز: قالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة من صباح أمس نقلا عن بيان للديوان الملكي إن الملك سلمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

كما قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي إن زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي للسعودية أجلت بعد دخول الملك سلمان المستشفى.

وقال الأمير فيصل على تويتر إنه ادراكا لأهمية هذه الزيارة وللرغبة في نجاحها قررت القيادة السعودية بالتنسيق مع الأشقاء في العراق تأجيل الزيارة.

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