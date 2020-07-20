مع إعلان النتائج النهائية اليوم الانتخابات السورية: انتهاء عمليات الفرز بدمشق وإعادتها بخمسة مراكز فـي حلب ودير الزور

في السياسة 20 يوليو,2020 نسخة للطباعة

دمشق ـ وكالات: تتواصل عمليات الفرز وعد الأصوات في انتخابات مجلس الشعب السوري التي جرت أمس الاول. وقالت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات لوكالة الأنباء الألمانية إن نسبة العد تجاوزت الـ 90 بالمئة .

وأوضح رئيس اللجنة القضائية الفرعية بدمشق القاضي حسام الدين رحمون أن جميع المراكز الانتخابية في دائرة محافظة دمشق أنهت عمليات الفرز وسلمت محاضر الاقتراع إلى اللجنة القضائية الفرعية. وبين رحمون في تصريح لوكالة «سانا» السورية الرسمية أن اللجنة قامت بتدقيق المحاضر والتثبت من استيفائها لجميع الشروط القانونية وأودعتها لجان إدخال البيانات وأرشفتها بما فيها ما ناله كل مرشح من أصوات. ولفت رحمون إلى أنه بعد إدخال البيانات يتم جمعها وإعداد الجدول النهائي لأسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث عن الدائرة الانتخابية بدمشق والبالغ عددها 29 مقعداً موزعين على 10 مقاعد للفئة أ و 19 مقعداً للفئة ب يتم رفعها إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات المكلفة وفقاً لأحكام قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014 إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات في جميع المحافظات. في السياق، أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أنه ستتم إعادة الانتخاب والفرز في خمسة مراكز انتخابية اثنان منها في حلب واثنان في ريف حلب ومركز واحد في دير الزور وذلك بسبب عدم تطابق الأوراق داخل الصندوق مع بيانات السجل. وفي تصريح لـ «سانا» أوضح عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي نوري الفارس أنه أثناء عملية الفرز في مراكز الانتخابات تبين وجود عدم تطابق بين الأوراق داخل الصندوق مع سجل المركز لعدد المنتخبين في مركزين بحلب واثنين آخرين بريف حلب ومركز في دير الزور.

بدورها أوضحت القاضية المستشارة أمل شوشة رئيسة اللجنة الانتخابية الفرعية لمدينة حلب في تصريح لـ»سانا» أنه ستتم إعادة الانتخابات في مركزي ابن خلدون ومؤسسة الحبوب بسبب وجود مغلفات في الصندوق الانتخابي زائدة عن عدد أسماء المسجلين على اللوائح. وفي دير الزور ذكر رئيس اللجنة القضائية الفرعية بالمحافظة القاضي زياد السرهيد أنه من خلال متابعة اللجنة الفرعية لمحاضر فرز صناديق الاقتراع تبين وجود فرق كبير بين عدد الناخبين المسجلين على اللوائح وبين عدد المغلفات في المركز الانتخابي رقم (24) بمدينة دير الزور وبناء على ما ينص عليه قانون الانتخابات العامة تقرر إعادة الانتخاب بالمركز على أن يقتصر الاقتراع على الأشخاص الذين سبق لهم الاقتراع. من جهته، قال مصدر في محافظة القنيطرة جنوب سوريا إن عمليات العد والفرز انتهت بالمحافظة. وينتظر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات نتائج الانتخابات النهائية اليوم الثلاثاء .