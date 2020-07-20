فرنسا.. 500 بؤرة كورونا ولا موجة ثانية

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران عن وجود ما بين 400 و500 بؤرة تفش لفيروس كورونا في البلاد حاليا، مؤكدا أن فرنسا "بعيدة جدا" عن موجة وبائية ثانية.
وقررت السلطات الفرنسية انطلاقا من اليوم الاثنين تشديد القيود الصحية في مواجهة تفشي الفيروس، حيث ألزمت مواطنيها بوضع الكمامة في الأماكن العامة المغلقة، مع غرامة 135 يورو للمخالفين.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أنه "يراقب من كثب" الوضع الصحي في كاتالونيا شمال شرقي إسبانيا، دون أن يستبعد إغلاقا جديدا للحدود مع إسبانيا.
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