فرنسا.. 500 بؤرة كورونا ولا موجة ثانية

وقررت السلطات الفرنسية انطلاقا من اليوم الاثنين تشديد القيود الصحية في مواجهة تفشي الفيروس، حيث ألزمت مواطنيها بوضع الكمامة في الأماكن العامة المغلقة، مع غرامة 135 يورو للمخالفين.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أنه "يراقب من كثب" الوضع الصحي في كاتالونيا شمال شرقي إسبانيا، دون أن يستبعد إغلاقا جديدا للحدود مع إسبانيا.