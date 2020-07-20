الاعلام الامني تعلن اعتقال اربعة 'ارهابيين' في طوزخرماتو

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن اعتقال اربعة "ارهابيين" في قضاء طوزخرماتو بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة من استخبارات اللواء الثالث في فرقة الرد السريع، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، تتمكن من القاء القبض على ٤ إرهابيين في محيط قضاء طوزخرماتو".

وأضاف البيان أن المعتقلين "صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤ إرهاب، وقد اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا".