أكد المتحدث باسم لجنة الصحة ببلدية بكين، قاو شياو جون، اليوم الاثنين، أن المدينة لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لمدة 14 يوما على التوالي.
وأضاف، أن "جميع المناطق الفرعية والبلدات في المدينة منخفضة الخطورة الآن".
وتابع: "بكين سجلت 335 حالة إصابة مؤكدة مرتبطة بسوق شينفادي للجملة، منذ 11 يونيو، وحتى الساعة الثالثة من عصر اليوم، خرج من بين الـ335 مريضا، 231 مريضا من المستشفى بعد تعافيهم، بينما ما زال هناك 104 أشخاص في المستشفى"، مؤكدا أنه "لا توجد حالات خطيرة أو حرجة".
وأشار إلى أنه "ما يزال هناك 12 شخصا بلا أعراض، تحت الملاحظة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 14 يوماً بلا إصابات بكورونا.. بكين تخفض مستوى الخطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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