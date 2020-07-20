بعد 14 يوماً بلا إصابات بكورونا.. بكين تخفض مستوى الخطورة

وقال في مؤتمر صحفي: "بعد التقييم تم تخفيض مستوى الخطر لبلدة هواشيانغ في منطقة فنغتاي، إلى منطقة منخفضة الخطورة".

وأضاف، أن "جميع المناطق الفرعية والبلدات في المدينة منخفضة الخطورة الآن".

وتابع: "بكين سجلت 335 حالة إصابة مؤكدة مرتبطة بسوق شينفادي للجملة، منذ 11 يونيو، وحتى الساعة الثالثة من عصر اليوم، خرج من بين الـ335 مريضا، 231 مريضا من المستشفى بعد تعافيهم، بينما ما زال هناك 104 أشخاص في المستشفى"، مؤكدا أنه "لا توجد حالات خطيرة أو حرجة".



وأشار إلى أنه "ما يزال هناك 12 شخصا بلا أعراض، تحت الملاحظة".