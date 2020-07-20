خلية الأزمة النيابية تتوقع فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الأضحى

وأوضح عضو خلية الأزمة النيابية حسن خلاطي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "نسبة الشفاء البالغة ٦٠ % جيدة وهي أكثر من نسبة الشفاء العالمية"، معربا عن اعتقاده "حصول انخفاض بمعدل الإصابات خلال الأسبوعين المقبلين ما يرفع نسبة الشفاء ألى أكبر من المعدل الحالي".

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وأكد خلاطي، أن "تجاوز مرحلة الذروة يعتمد على الأرقام التي ستسجل في الأسبوعين المقبلين"، لافتا إلى "عدم وجود لقاح حتى الآن، وأن ما تم تداوله حول وجود لقاح في الشهر التاسع، تم نفيه من وزارة الصحة التي طلبت من الأطباء توخي الدقة في الحديث بهذا الشأن".

ونوه خلاطي إلى أنه "من المتوقع أن يتم فرض حظر شامل خلال عيد الأضحى"، مؤكدا أن "الحظر الشامل ضروري لمنع التجمعات الكبيرة ولضمان عدم حصول موجة تصاعدية جديدة من الإصابات".