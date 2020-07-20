اللجنة التحقيقية الخاصة بملف الكهرباء تكشف عن تقصير وزارات أخرى

كشفت اللجنة التحقيقية الخاصة بملف وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن وجود تقصير من الوزارات الأخرى بشأن النقص الحاصل في الطاقة.



وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن "اللجنة ستكشف أموراً آخرى، ووزارات مرتبطة بالنقص الحاصل في الكهرباء، كالنفط والمالية كان من المفترض أن تكون مساندة لوزارة الكهرباء لكنها كانت مقصرة في عملها".

وأضاف، إننا "نحتاج للجان أخرى لبعض الوزارات التي تشوبها الشبهات، مثل وزارة الصناعة التي بها هدر بالمال العام، وملفات فساد كبيرة".